Трамп предрек согласие Путина и Зеленского по одному вопросу

Трамп: Путин и Зеленский согласятся с урегулированием конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Зеленский согласятся с урегулированием конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его выступление транслируется на официальном сайте Белого дома.

«Посмотрим, что будет. Думаю, что президент Путин заключит мир. Полагаю, что президент Зеленский заключит мир», — отметил глава Белого дома.

По словам Трампа, в таком случае за прошедшие шесть месяцев он «остановит шесть войн».

Ранее Трамп заявил, что его встреча с президентом России в Анкоридже будет важна как для Москвы, так и для Вашингтона.