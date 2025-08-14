Трамп заявил о готовности России к сделке по Украине

Трамп: Россия хочет все закончить и заключить сделку по Украине

Россия хочет все закончить и заключить сделку по Украине. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News Radio.

По его словам, делегация настроена на то, чтобы завершить все как можно скорее. Трамп также заявил в ходе интервью, что российская сторона настроена заключить сделку.

«[Президент России Владимир] Путин знает, что я самый сложный противник, с которым ему когда-либо приходилось иметь дело», — заявил глава Белого дома.

Владимир Путин и Дональд Трамп прибудут на Аляску 15 августа, где проведут двусторонние переговоры. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине.