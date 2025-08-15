Экономика
14:34, 15 августа 2025Экономика

Трамп напомнил о высоких ставках перед встречей с Путиным

Президент США Дональд Трамп написал в Truth Social о высоких ставках
Вячеслав Агапов

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент США Дональд Трамп напомнил о высоких ставках перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Последние месяцы глава Белого дома постоянно критикует главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла за то, что тот не торопится снижать ставку. После того как ФРС 30 июля сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента, президент США назвал чиновника крупным неудачником, злым и глупым, а также призвал сместить его.

«Высокие ставки!» — в очередной раз написал на личной странице Трамп.

Полномочия Пауэлла истекают в мае 2026 года, и, хотя Трамп уже обещал не увольнять его досрочно, ряд экспертов считает, что к более раннему уходу чиновника может привести ситуация вокруг стоимости ремонта исторических зданий ФРС, о которой глава Соединенных Штатов также регулярно делает заявления.

