Трамп заявил о готовности обсуждать с Путиным вопросы бизнеса при одном условии

Трамп согласился обсудить с Путиным вопросы бизнеса при прогрессе по Украине

Президент США Дональд Трамп согласился обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопросы бизнеса при достижении прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Его слова опубликовал Белый дом на YouTube.

Трамп подчеркнул, что видит заинтересованность со стороны России в экономическом потенциале Соединенных Штатов. При этом он подчеркнул, что еще год назад, при президентстве Джо Байдена, это было невозможно, а экономика страны была «мертва».

«Если мы [с Путиным] добьемся прогресса, я бы обсудил это. Потому что это одна из вещей, которую они хотели бы получить, они хотели бы получить часть того, что я построил в плане экономики», — заявил он.

Дональд Трамп также заявил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным территориальный вопрос. При этом он подчеркнул, что окончательное решение по обмену территориями будет принимать Украина.