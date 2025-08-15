Участник СВО заявил о похищении чеченцами

Участник СВО Губарев заявил о похищении чеченцами

Участник спецоперации (СВО) и бывший народный губернатор Донбасса Павел Губарев заявил о похищении чеченцами. Об этом он рассказал в интервью автора канала Миронов Де-Факто на Rutube.

Описанные Губеревым события, по его словам, произошли около десяти лет назад — после нападения на редакцию французского издания Charlie Hebdo. Тогда, по словам Губарева, в сети распространились якобы его слова о причастности к этому руководства Чечни.

«Мне стали писать-звонить... Что там опровергать? Понятно же, что бред», — сказал участник СВО.

Несмотря на это, вскоре к нему ворвалась группа уроженцев республики, продолжил Губарев. Мужчина заявил, что его похитили и заставили извиняться за публикацию. «Я им говорю: (...) Мне не за что извиняться, отвалите от меня», — пояснил Губарев. В итоге его отпустили, потребовав перед этим записать на видео слова уважения в отношении руководства республики. «Я не помню, сказал я или не сказал», — подчеркнул россиянин.

В интервью Губарев упомянул Максима Дивнича, который недавно оказался в центре внимания СМИ из-за публичной дискуссии с командиром «Ахмата» Апти Алаудиновым. Поводом к этому стала драка в бассейне в Луганске, участником которого были Дивнич и некий чеченский военнослужащий.