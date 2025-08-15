Из жизни
15:10, 15 августа 2025

Умерла мать одного их самых богатых людей в мире

Мать миллиардера Джеффа Безоса Жаклин умерла после долгой болезни
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jason Kempin / Getty Images for Tribeca Film Festival

14 августа у себя дома умерла мать миллиардера и владельца Amazon Джефа Безоса — Жаклин Безос. Об этом сообщает New York Times.

Мать одного из самых богатых людей в мире скончалась в возрасте 78 лет после долгой борьбы с болезнью. Она страдала от деменции с тельцами Леви, редкого нейродегенеративного заболевания.

Жаклинн Безос была одним из первых инвесторов Amazon — в 1995 году она и ее муж вложили 245 тысяч долларов в книжный онлайн-магазин Джефа Безоса, который тогда только начинал работу. Сегодня компания оценивается почти в 2,5 триллиона долларов. В 2000 году Джефф Безос использовал виш-лист матери, чтобы продемонстрировать простоту заказов на Amazon — в нем значились камера Casio и рация Motorola.

Жаклин родила Джеффа очень рано — в 17 лет, когда была школьницей в Альбукерке. «Беременность в старших классах в 1964 году не приветствовалась», — вспоминал Безос. Школа пыталась ее исключить, но дедушка будущего миллиардера договорился с директором, чтобы дочь окончила обучение, хотя на вручение дипломов ее не пустили. Позже она вышла замуж за кубинского иммигранта Мигеля Безоса, усыновившего Джеффа. В 45 лет Джеки получила степень по психологии.

Основанный ею семейный фонд занимается образовательными грантами. У Жаклин остались муж, трое детей, 11 внуков и правнук.

В июле Джеф Безос во второй раз женился. Его избранницей стала американская репортерша Лорен Санчес. Трехдневное торжество обошлось Безосу в сумму более 20 миллионов долларов. Для размещения гостей пара забронировала сразу пять самых дорогих отелей Венеции.

    Все новости