В ДНР женщина с иконой выбежала навстречу российскому дрону

В Красноармейске (украинское название — Покровск) женщина с иконой выбежала на встречу российскому дрону, чтобы показать, что в этом районе находятся мирные жители, и «работать» по нему не нужно. Об этом рассказал боец с позывным Король, его цитирует РИА Новости.

«Была замечена небольшая молельня христианская, православная. И в этот момент к нам выбежала бабушка. Бабушка с иконой, что дало нам понять, что в этом месте нам работать не нужно», — делится военнослужащий.

Он отметил, что сперва военнослужащие не увидели икону. Это вскрылось позднее, когда они пересматривали запись с дрона.

Ранее сообщалось, что украинский дрон атаковал автомобиль со священником в зоне специальной военной операции.