В Госдуме назвали отказ от вступления Украины в НАТО достижением одной из целей СВО

Отказ Украины от вступления в НАТО станет достижением одной из целей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, чьи слова приводит ТАСС.

«Внеблоковый и безъядерный статус Украины, безусловно, были и остаются целями СВО. Гарантированный отказ от вступления Киева в НАТО, закрепленный впоследствии законодательно, станет достижением одной из этих целей», — сказал он.

Парламентарий также отметил, что в вопросе перспектив предоставления Соединенными Штатами Киеву гарантий безопасности необходимо смотреть на нюансы и детали, а также соотносить это с интересами безопасности России.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине будут предоставлены не в формате НАТО. При этом он допустил, что данный вопрос будет решаться вместе с Европой.

