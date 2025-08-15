Бывший СССР
В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию

Синегубов: В Одноборовке объявили принудительную эвакуацию семей с детьми
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В селе Одноборовка Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Об этом заявил глава харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в Telegram.

«Приняли решение об эвакуации принудительным способом семей с детьми из села Одноробовка Золочевской общины Богодуховского района в связи с ситуацией в сфере безопасности», — уточнил Синегубов.

По его словам, в населенном пункте оставалось две семьи. В них воспитываются пять детей в возрасте от 5 до 12 лет.

Ранее стало известно, что российские военные совершили новый прорыв в Харьковской области. Он произошел в селе Петропавловка.

