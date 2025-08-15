Бывший СССР
В Киеве не поняли Трампа

NYT: В Киеве не поняли слова Трампа об обмене территориями
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Власти Украины не поняли слова президента США Дональда Трампа об обмене территориями. Об этом заявил высокопоставленный украинский чиновник в интервью The New York Times (NYT).

«Трамп был расплывчат в своих ответах на телефонный разговор, из-за чего неясно, какие территории могут быть обменены», — заявил источник. Как отмечается, в Киеве не знали, что в Вашингтоне имели в виду перед пятничной встречей.

Газета также описывает, что сценарии обмена территориями могут быть самыми разными и слова Трампа не привнесли ясность в этом вопросе.

В пятницу, 15 августа, в 22:30 по московскому времени на военной базе Элмендорф–Ричардсон в штате Аляска начнется встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Стороны обсудят решение украинского кризиса.

