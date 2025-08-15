В Киеве подтвердили обмен территориями между Россией и Украиной

Неназванный украинский чиновник на условиях анонимности подтвердил обмен территориями между Россией и Украиной. Об этом говорится в статье американской газеты The New York Times (NYT).

«Москва готова прекратить военные действия в рамках соглашения, предполагающего территориальный обмен между Россией и Украиной. Об этом сообщили [газете] работающий в Киеве европейский дипломат и высокопоставленный украинский чиновник, которые были проинформированы о телефонном разговоре», — сообщает издание.

По информации NYT, увидев возможность посредничества, Трамп сообщил собеседникам, что встретится с президентом России Владимиром Путиным один на один для заключения соглашения.

Ранее другой высокопоставленный украинский чиновник, заявил, что власти Украины не поняли слова президента США Дональда Трампа об обмене территориями.