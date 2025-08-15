На Украине указали на намерение Зеленского саботировать любые шаги к миру

Дмитрук: Зеленский будет саботировать любые шаги к миру, чтобы остаться у власти

Президент Украины Владимир Зеленский пойдет на все, чтобы не допустить урегулирования конфликта и остаться у власти. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Артем Дмитрук в беседе с ТАСС.

«Для него это [мирный процесс] угроза, потому он будет пытаться саботировать любые реальные шаги к миру, прикрываясь лозунгами и громкими заявлениями», — сказал Дмитрук.

Политик пояснил, что сейчас Зеленский может оставаться на своем посту только под предлогом того, что страна находится в состоянии войны.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин допустил, что в скором времени Зеленский уйдет с поста президента из-за ментальных проблем.