09:29, 15 августа 2025Экономика

В России стали покупать меньше водки

РАТК: Продажи водки в России упали на 4,2 %, а коньяка — почти на 10 %
Кирилл Луцюк

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

За семь месяцев 2025 года в России снизились продажи ряда спиртных напитков. Это выяснили специалисты Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Их выводы процитировало ТАСС.

Оказалось, что, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то продажи водки упали на 4,2 процента, до 41,36 миллиона декалитров, а коньяка — на 9,8 процента, до 7,12 миллиона декалитров. При этом на 15,3 процента подскочили продажи ликероводочных изделий.

Всего же продажи спиртных напитков крепостью свыше девяти процентов уменьшились на 1,3 процента, до 66,78 миллиона декалитров. Почти на 89 процентов рухнула реализация слабоалкогольной продукции. Для виноградных вин снижение оценили в полтора процента, а для игристых — в три.

В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) за семь месяцев опустились на 12,1 процента.

По данным РАТК, производство водки в России упало за первые семь месяцев 2025 года на 9,1 процента, а коньяка — на 19,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

