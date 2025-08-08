Экономика
10:03, 8 августа 2025Экономика

В России упало производство водки и коньяка

РАТК: Производство водки в России упало на 9,1 %, а коньяка на 19,3 %
Кирилл Луцюк

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В России серьезно снизилось производство ряда алкогольных напитков. Такие данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК) процитировало ТАСС.

Оказалось, что с января по июль 2025 года в России выпустили 37,88 миллиона декалитров водки. Это на 9,1 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, произвели четыре миллиона декалитров коньяка, или на 19,3 процента меньше, чем за первые семь месяцев 2024 года.

В общем, производство алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи снизилось на 13 процентов и составило 88,7 миллиона декалитров. Также на 7,6 процента упало производство спиртных напитков крепостью выше девяти процентов. Особенно сильно сократился выпуск слабоалкогольной продукции. Снижение оценили в 89,5 процента, до 907,2 тысячи декалитров.

Ранее сообщалось, что по итогам июня 2025 года в России на 11 процентов упало производство сидра. Кроме того, в январе-апреле 2025 года производство коньячного дистиллята рухнуло вдвое.

