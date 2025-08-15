Россия
В России высказались об ускоренном принятии Молдавии в ЕС

Депутат Чепа о вступлении Молдавии в ЕС: Санду разрушает отношения с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Вступление Молдавии в Европейский союз (ЕС) — внутреннее дело страны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что президент республики Майя Санду делает все, чтобы разрушить отношения с Россией.

«Это внутреннее дело Молдавии, и мы на этот процесс сегодня плохо влияем, но тем не менее, внутренние процессы, которые происходят в Молдавии, показывают, что это идет не так просто у них. И желание Санду как можно быстрее интегрироваться в Евросоюз не у всех находит поддержки и понимания», — сказал Чепа.

Он отметил, что, конечно, России было бы гораздо лучше, если бы республика работала по линии СНГ и Евразийского союза.

«Мы понимаем, что Санду делает все, чтобы разрушить отношения России с Молдавией», — подытожил депутат.

Ранее издание Politico написало о том, что ЕС рассматривает возможность ускорить принятие Молдавии — раньше, чем Украины. По их информации, в сентябре страны ЕС проголосуют за открытие «первого переговорного кластера» для Кишинева — ключевой юридический шаг на пути к евроинтеграции Молдавии. Это решение одобряют все 27 стран-участниц союза, сообщает издание. Однако в Брюсселе опасаются, что это решение может «разозлить Киев», который находится «в режиме ожидания» из-за отказа Венгрии одобрить аналогичное решение для Украины.

