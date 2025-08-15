Россия
В России захотели штрафовать супругов за измены

Фото: B-D-S Piotr Marcinski / Shutterstock / Fotodom

В России предложили штрафовать граждан за супружеские измены. С такой инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, сообщает Life.

Бородин предложил взимать от 15 до 20 тысяч рублей за измену. Кроме того, за каждого брошенного родителем ребенка он счел необходимым налагать штраф в размере 50 тысяч рублей. «Если семья распалась по вине одного из родителей, он должен нести финансовую ответственность», — пояснил общественный деятель.

В качестве примера глава федерального проекта привел ряд иностранных государств, в том числе арабских. В некоторых из них наказанием за измену является казнь.

Что именно будет считаться изменой и как предполагается доказывать факт супружеской неверности, Бородин не уточнил.

Ранее о своем видении семейных ценностей рассказал священник Русской православной церкви Валерий Сосковец. Он заявил, что мужчина должен быть главным в семье. Стремление жен занять лидирующее положение приводит к стрессу у мужей и алкоголизму, заявил священнослужитель.

