В РПЦ обвинили россиянок в алкоголизме их мужей

В Русской православной церкви (РПЦ) обвинили россиянок в алкоголизме их мужей. Такое мнение высказал иерей Валерий Сосковец, фрагмент эфира с участием которого приводит Telegram-канал «БЕЗУМНЫЙ ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Священник поделился личным опытом общения с жалующимися на зависимых от спиртного прихожанками. «Спрашиваешь: "Кто у вас в семье главный?" — "Ну я, конечно"», — привел он ответ таких женщин.

По словам Сосковца, мужчина «так устроен», чтобы быть главой семьи. Нарушение этого принципа приводит к тому, что мужчины постоянно находятся в состоянии стресса, пояснил он.

Ранее глава Института демографического развития (ИДР) Руслан Ткаченко заявил, что россиянкам не следует «раздвигать ноги» до свадьбы. При этом в РПЦ посоветовали жительницам страны рожать от насильников, чтобы не допустить роста греховных с религиозной точки зрения абортов.