Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:13, 13 августа 2025Россия

В РПЦ обвинили россиянок в алкоголизме их мужей

Священник РПЦ Сосковец: В алкоголизме мужчин в России виноваты их жены
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В Русской православной церкви (РПЦ) обвинили россиянок в алкоголизме их мужей. Такое мнение высказал иерей Валерий Сосковец, фрагмент эфира с участием которого приводит Telegram-канал «БЕЗУМНЫЙ ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Священник поделился личным опытом общения с жалующимися на зависимых от спиртного прихожанками. «Спрашиваешь: "Кто у вас в семье главный?" — "Ну я, конечно"», — привел он ответ таких женщин.

По словам Сосковца, мужчина «так устроен», чтобы быть главой семьи. Нарушение этого принципа приводит к тому, что мужчины постоянно находятся в состоянии стресса, пояснил он.

Ранее глава Института демографического развития (ИДР) Руслан Ткаченко заявил, что россиянкам не следует «раздвигать ноги» до свадьбы. При этом в РПЦ посоветовали жительницам страны рожать от насильников, чтобы не допустить роста греховных с религиозной точки зрения абортов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России сделал заявление о возможности «обмена территориями» с Киевом. Офис Зеленского признал готовность украинцев к уступкам

    Орбан обратился к Европе с призывом о Путине

    В стране ЕАЭС мужчину приговорили к тюрьме за участие в СВО на стороне России

    В России отреагировали на возможные требования Украины перед переговорами Путина и Трампа

    Греция экстрадирует беглого молдавского олигарха

    В Дагестане курсант МВД спас семью с новорожденным из тонущего автомобиля

    На подконтрольной Киеву части ДНР объявили эвакуацию

    ДНР передала инвестору крупнейшего производителя удобрений

    Врач указал на неочевидный признак менингококковой инфекции

    Россиянам предложили выгодные туры по стране от 43 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости