В России захотели защитить туристов от шантажа со стороны отелей

В России захотели защитить туристов от необоснованных штрафов в отелях

Минэкономразвития совместно с Роспотребнадзором захотели защитить туристов от необоснованных штрафов со стороны отелей в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведомства прорабатывают поправки в Постановление правительства от 18 ноября 2020 года № 1853. Главная цель — защитить права отдыхающих, предоставив им возможность добровольно возместить нанесенный отелю ущерб или оспорить претензии в суде.

По сообщению депутата Ярослава Нилова, путешественники сталкиваются с взысканиями и угрозами задержек выезда со стороны гостиниц из-за пропажи или порчи вещей. «То халат, которого не было, из номера пропал. То чашку разбили, неизвестно, по чьей вине — все это предлагается незамедлительно оплатить по каким-то заоблачным ценам. Шантаж в чистом виде», — отметил Нилов.

Ранее россиянка обвинила отель в Крыму в пропаже полумиллиона рублей. Москвичка спрятала в тканевый мешок деньги и убрала в ящик с бельем, так как сейфа в номере не было.