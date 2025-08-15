Силовые структуры
В российском городе шуточное гадание на картах помогло раскрыть жестокое преступление

В Татарстане гадание на картах выдало убийцу женщины, мстившего за мать
Варвара Митина (редактор)

Фото: Unsplash

В Татарстане гадание на картах помогло раскрыть жестокую расправу над 50-летней жительницей села Малая Бугульма. Об этом пишет KP.RU.

27 июня 2022 года изувеченную женщину нашли в ее доме — на ее теле было 58 ударов кухонными ножницами и не менее 23 ударов сковородой. Сосед заметил, как с крыши дома женщины спрыгнул неизвестный в окровавленных штанах и маске на лице. Внимательный мужчина проследить за сбежавшим, а потом по его следу пустили кинолога с собакой. В результате на берегу реки нашли черный кроссовок. А потом неподалеку в сливной яме обнаружили пакет с джинсами, перчатками, маской и салфетками, а также вторым кроссовком.

Сначала под подозрение попал ее любовник, который ночевал у женщины в день преступления. Однако у него было алиби. Позднее правоохранители смогли выяснить, что жена мужчины знала о его изменах и даже угрожала разлучнице. На фоне проживаемого стресса у жены подозреваемого произошел инсульт. За всем этим наблюдал ее 26-летний сын.

28 июня 2022 года 26-летний молодой человек участвовал в гаданиях с друзьями. Ему предрекли скорую поездку, а он спросил, не в тюрьму ли он отправится. После он попросил спросить у карт, есть ли среди них маньяк. Все это попало на видео, а потом было прикреплено к материалам дела.

Суд приговорил молодого человека к 15 годам колонии строгого режима. Он свою вину не признал.

Ранее из-за измены супруги мужчина жестко расправился с федеральным судьей в Камышине.

