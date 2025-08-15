В Камышине Волгоградской области убили федерального судью, возбуждено дело

В Камышине (Волгоградская область) нашли убитым федерального судью. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах.

Мужчину обнаружили на Советской улице с ножом в голове. Жертвой оказался Василий Ветлугин. Он рассматривал гражданские дела. На его теле обнаружилось множество телесных повреждений.

Судью могли убить из ревности

Убийство федерального судьи в Камышине не связано с его профессиональной деятельностью, уточнил источник.

По данным канала Baza, расправиться с мужчиной могли по мотивам ревности. По предварительной информации, муж таким образом отомстил за измену супруги.

Отмечалось, что убийцей, предварительно, мог быть военный, приехавший в отпуск домой, однако подтверждений этим сведениями на данный момент нет. Ряд каналов отмечает, что мужчина является местным бизнесменом.

Как пишет Baza, злоумышленник приревновал к судье свою жену, подкараулил его возле Камышинского районного суда и расстрелял из охотничьего карабина «Сайга», затем отрезал половой орган, а также воткнул в голову нож.

Как отмечает Telegram-канал «112», расправился с судьей 47-летний местный житель Сергей К. По информации канала, мужчина сдался правоохранительным органам.

Подозреваемого в расправе задержали, возбуждено уголовное дело

Как сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Волгоградской области, подозреваемого в расправе над судьей задержали.

В настоящее время подозреваемый задержан. По данным следствия, подозреваемый занимается коммерческой деятельностью СК РФ по Волгоградской области

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») и части 1 статьи 222 («Незаконное хранение огнестрельного оружия») УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Адвокат раскрыл подробности расследования

Опрошенный в качестве эксперта адвокат Олег Зернов раскрыл подробности расследования убийства.

Можно предположить, что на данном этапе следствие не считает основной версию об убийстве в связи с осуществлением судьей своих полномочий Олег Зернов адвокат

По его словам, на данном этапе следствие не связывает расправу с судейской должностью жертвы. Юрист напомнил, что в Уголовном кодексе есть отдельная 295-я статья, которая предусматривает ответственность за посягательство на жизнь судьи из мести или для воспрепятствования его деятельности. Однако следователи квалифицировали действия подозреваемого по статье 105 УК РФ, как убийство.

