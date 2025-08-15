Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:59, 15 августа 2025Экономика

В российском регионе произошло три мощных землетрясения за утро

У берегов Северных Курил зафиксировали три мощных землетрясения за утро
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Елена Верещака / ТАСС

У берегов Северных Курил за утро пятницы, 15 августа, произошло три землетрясения магнитудой более 5,0 — их сейсмологи считают мощными. Об этом сообщили на сайте Сахалинского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Первые за сутки сильные подземные толчки были зафиксированы в 03:46 по местному времени (19:46 четверга по московскому времени), их магнитуда составила 5,2. Очаг залегал на глубине 43 километров.

Второе мощное землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Курилах в 08:51 (00:51 мск). Его на острове Парамушир ощутили силой до трех баллов. Третье землетрясение в российском регионе пришлось на 10:12 (02:12 мск). Его эпицентр располагался в 127 километрах на восток от Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине десяти километров под дном моря, а на Парамушире подземные толчки ощущались силой до двух-трех баллов. Сейсмологи уточнили, что угроза цунами не объявлялась ни в одном из случаев.

Ранее стало известно, что на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Калининградской области сообщили о работе ПВО. Это может быть первая воздушная атака на самый западный регион России

    Бойцы СВО отреагировали на скорые переговоры Путина и Трампа

    Тренер клуба РПЛ рассказал о влиянии на игроков команды Нурмагомедова и Махачева

    Звезда популярного телешоу попала в больницу из-за несчастного случая

    Премьер Японии призвал граждан раскаяться

    Тейлор Свифт снялась в оголяющем грудь бюстгальтере для обложки альбома

    Тревел-блогер побывал в Голландии и обнаружил русские стихотворения на стенах зданий

    Изменившее «военное уравнение» оружие России назвали в Польше

    В российском регионе произошло три мощных землетрясения за утро

    Жители Аляски высказалась о встрече Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости