23:05, 15 августа 2025Мир

В США указали на одну особенность во время встречи Путина и Трампа

NYT: У Трампа и Путина не было переводчиков во время встречи в аэропорту
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп находились в лимузине главы Белого дома без переводчика. На эту особенность обратила внимание газета The New York Times (NYT).

«Судя по всему, переводчиков не было», — пишет издание. Кроме того, как отмечает NYT, глава России хорошо владеет английским языком и может поддержать на нем разговор.

Ранее президенты РФ и США встретились в аэропорту Анкориджа. Американский лидер встретил российского коллегу на выходе из самолета. Главы государств пожали руки и прошли к кортежу Трампа, в лимузине которого и отправились на переговоры.

