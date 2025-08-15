Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:41, 15 августа 2025Мир

В США раскрыли планы Трампа по контактам с Киевом и ЕС до встречи с Путиным

NBC News: Трамп не планирует звонить Зеленскому до встречи с Путиным
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Will Oliver / Pool / CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп не планирует звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому или лидерам европейских стран до встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает NBC News.

«По состоянию на вечер четверга Трамп не будет звонить президенту Украины Владимиру Зеленскому или лидерам европейских стран до пятничной встречи», — сообщили журналисты.

При этом телеканал уточнил, что не известно, изменит ли глава Белого дома свое решение за время семичасового перелета из Вашингтона в Анкоридж.

Ранее стало известно, что президент США хочет организовать Путину лучший прием и принять его с наивысшими почестями. Как сообщает NBC News со ссылкой на источники, он планирует лично поприветствовать российского лидера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв прогремел на российском заводе. Есть погибшие, здание цеха полностью уничтожено

    Молдавия разместила у себя украинские военные самолеты

    Число пострадавших при разрушительном взрыве на заводе под Рязанью выросло в три раза

    Повара-мигранта нашли с мешком на голове в российском лесу

    В Лондоне пообещали разместить войска на Украине при одном условии

    В РФС объяснили удаление футболиста после его прикосновения к женщине-судье

    Пашинян приедет в Россию для обсуждения работы Армении в ЕАЭС

    В США раскрыли планы Трампа по контактам с Киевом и ЕС до встречи с Путиным

    Застрявшую в ящике для пожертвований женщину не смогли спасти

    Россиянка сняла на видео пробку из двух тысяч машин на Крымском мосту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости