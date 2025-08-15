В стране ЕАЭС рассказали об обходе санкций против России

Президент Киргизии Жапаров: Нет фактов, указывающих на обход санкций против РФ

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что нет никаких фактов, указывающих на обход Бишкеком санкций против России. Об этом глава республики рассказал в интервью агентству «Кабар».

Так он ответил на вопрос о публикациях в западных СМИ о связи лидера оппозиционного блока «Победа» в Молдавии с фондами, помогающими обходить санкции против России в Киргизии.

«Нет ни одного факта, подтверждающего, что мы обходим санкционные товары, поступающие в Россию. Если это так, пусть страны, предъявляющие нам претензии, предоставят доказательства», — заявил Жапаров.

Президент страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отметил, что известны факты прямого сотрудничества России со странами, вводящими против нее же санкции «на миллиарды долларов». Жапаров пригласил американского миллиардера Илона Маска приехать в Киргизию и вести бизнес тут.

