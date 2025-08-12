Бывший СССР
В постсоветской стране будут сажать за порно

В Киргизии приняли закон о наказании за хранение и производство порно
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

В Киргизии приняли закон о наказании за хранение, производство и распространение порно. Указ об этом подписал президент республики Садыр Жапаров, он опубликован на сайте главы государства.

Задержанные с порнографическими материалами могут быть оштрафованы на сумму от 115 до 320 долларов. Предусмотрены также наказание в виде тюрьмы за их массовое распространение.

Цель настоящего закона — «защита моральных и нравственных ценностей общества».

Ранее Садыр Жапаров подписал изменения в законы о применении государственного языка. Теперь вся работа государственных органов, а также официальные процессы вплоть до нотариальных действий и банковского обслуживания должны проходить исключительно на государственном языке — киргизском.

