В стране ЕАЭС ужесточили требования к языку

Жапаров ужесточил требования к использованию языка в Киргизии
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Киргизии Садыр Жапаров подписал изменения в законы о применении государственного языка. Об том сообщает «Новые Туркестанские ведомости».

Издание сообщает, что отныне вся работа государственных органов, а также официальные процессы вплоть до нотариальных действий и банковского обслуживания должны проходить с применением киргизского языка. Помимо этого, усиливаются требования к использованию государственного языка в сферах миграции, телевидения и радиовещания.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Жапарова с 25-летием подписания декларации о вечной дружбе. Он заявил, что совместными усилиями Россия и Киргизия продолжат динамично развивать двусторонние отношения, а также будут конструктивно взаимодействовать в рамках Евразийского экономического сообщества, Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества, а также других многосторонних структур.

