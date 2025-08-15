Россия
12:55, 15 августа 2025Россия

Воспитательница детсада с 20-летним стажем стала жертвой ночного удара ВСУ по Курску

В Курской области сообщили о смерти воспитательницы детсада при ударе ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Сухоруков / РИА Новости

Воспитательница детсада стала жертвой удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курску. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Курск».

Женщины не стало в результате ночного удара украинских войск по областному центру, указывает канал.

Оказавшаяся жертвой атаки россиянка была педагогом более чем с 20-летним стажем, отмечает канал. Она пришла на работу в сферу дошкольного образования в 2003 году.

Ранее на видео сняли последствия ночного удара ВСУ по Курску. На кадрах видно сильно поврежденные фасады одного из жилых домов, а также полностью уничтоженный огнем автомобиль.

