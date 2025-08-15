Культура
10:06, 15 августа 2025

Возможный отказ Пугачевой от гражданства России назвали закономерным итогом

Глава ФПБК Бородин: Отказ Пугачевой от гражданства РФ будет закономерным итогом
Ольга Коровина

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин прокомментировал слухи об отказе эстрадной певицы Аллы Пугачевой от российского гражданства. Пост он разместил в личном Telegram-канале.

Накануне в сети появилась неподтвержденная информация о том, что Пугачева подала документы в посольство России в Израиле, чтобы отказаться от гражданства РФ. Официальных комментариев от артистки по этому поводу не поступало.

«Если информация подтвердится, это будет закономерный итог. Те, кто годами жил за счет страны, а затем предал ее, не заслуживают права называться россиянами», — считает глава ФПБК.

Ранее Бородин призвал проверить группу «Сплин» на иностранное финансирование и не давать коллективу выступать и зарабатывать в России. По мнению общественника, группа может вернуться в страну из-за отсутствия денег за границей.

