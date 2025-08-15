Возможный отказ Пугачевой от гражданства России назвали закономерным итогом

Глава ФПБК Бородин: Отказ Пугачевой от гражданства РФ будет закономерным итогом

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин прокомментировал слухи об отказе эстрадной певицы Аллы Пугачевой от российского гражданства. Пост он разместил в личном Telegram-канале.

Накануне в сети появилась неподтвержденная информация о том, что Пугачева подала документы в посольство России в Израиле, чтобы отказаться от гражданства РФ. Официальных комментариев от артистки по этому поводу не поступало.

«Если информация подтвердится, это будет закономерный итог. Те, кто годами жил за счет страны, а затем предал ее, не заслуживают права называться россиянами», — считает глава ФПБК.

