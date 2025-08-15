Россия
ВСУ ударили по энергообъекту в российском городе

Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по энергообъекту в Рыльске
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергообъекту в городе Рыльск. Пост появился в Telegram-канале политика.

Атака пришлась на электроподстанцию «Рыльск 110кВ». В результате был перебит провод, из-за чего энергоснабжение оказалось нарушено в Рыльском, Глушковском и Кореневском районе.

«Аварийные бригады оперативно устранили все повреждения. Сейчас электроснабжение восстановлено в полном объеме! Благодарю наших энергетиков за работу!», — написал чиновник.

По данным Минобороны РФ, силы ПВО в ночь на 15 августа сбили 53 дрона над Курской, Ростовской, Самарской, Белгородской, Орловской, Брянской, Воронежской и Саратовской областями, а также над Калмыкией и Азовским морем.

