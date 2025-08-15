Россия
Минобороны раскрыло подробности об ударах ВСУ по России в день встречи Путина и Трампа

Минобороны: Силы ПВО сбили 53 дрона ВСУ над девятью регионами и Азовским морем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 15 августа, выпустили по России пять десятков беспилотников. Подробности об ударах противника в день встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили 53 дрона над девятью регионами России и Азовским морем. Больше всего летательных аппаратов — 13 — перехватили над Курской областью.

Еще 11 сбили над Ростовской областью, 7 — над Самарской областью, — 6 над Белгородской областью, 5 — над Орловской областью, по 4 — над Брянской и Воронежской областями, по 1 — над Саратовской областью, Калмыкией и Азовским морем.

Встреча Путина и Трампа пройдет в пятницу, 15 августа, на Аляске. Она начнется в 22:30 по московскому времени на военной базе Элмендорф–Ричардсон. Со стороны России в переговорах также будут участвовать помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов.

