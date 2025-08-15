Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:20, 15 августа 2025Мир

Южная Корея пригласила Путина

Южна Корея пригласила Путина на саммит АТЭС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Южна Корея пригласила президента России Владимира Путина в Кенджу на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев, его цитирует ТАСС.

«Могу подтвердить, что приглашение на имя главы государства нами получено», — заявил агентству дипломат.

По его словам, решение о составе российской делегации будет приниматься Администрацией президента РФ «на основе анализа широкого спектра обстоятельств, в частности ожидаемой продуктивности встречи и условий для выхода на значимые для России договоренности».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил Путину, что Пхеньян всегда будет поддерживать Москву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскрыл состав делегации на переговорах с Путиным

    Украинцев начнут высылать из США при одном условии

    Число жертв взрыва на российском заводе выросло

    Стала известна причина появления животных со странными щупальцами на морде

    Эскадрилья беспилотников ВСУ атаковала российский регион

    Российским бойцам передадут бронированные топливозаправщики

    Медведева сыграет футболистку в кино

    Южная Корея пригласила Путина

    1900 килограммов полудрагоценных камней нашли в российском городе

    Трамп оставил загадочное послание перед встречей с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости