Южная Корея пригласила Путина

Южна Корея пригласила Путина на саммит АТЭС

Южна Корея пригласила президента России Владимира Путина в Кенджу на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев, его цитирует ТАСС.

«Могу подтвердить, что приглашение на имя главы государства нами получено», — заявил агентству дипломат.

По его словам, решение о составе российской делегации будет приниматься Администрацией президента РФ «на основе анализа широкого спектра обстоятельств, в частности ожидаемой продуктивности встречи и условий для выхода на значимые для России договоренности».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил Путину, что Пхеньян всегда будет поддерживать Москву.