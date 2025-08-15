Жители сообщили об отражении атаки ВСУ на Калиннградскую область и сняли ее на видео

В сети появились кадры из Балтийска Калининградской области, где жители сообщали о возможной атаке беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Baza в Telegram-канале.
На кадрах слышны звуки автоматных очередей, а в небе видны запускающиеся по целям снаряды. «Кто-нибудь скажет, что это?» — слышен голос за кадром.
Жители Калининграда сообщили о работе сил ПВО в ночь на пятницу, 15 августа. Официально власти ситуацию не комментировали. Известно, что в Калининградской области проходят учения по нанесению условного ракетного удара.
В сводке Минобороны России о ночных атаках ВСУ на регионы Калининградской области не значится. По данным ведомства, силы ПВО сбили 53 дрона над Курской, Ростовской, Самарской, Белгородской, Орловской, Брянской, Воронежской и Саратовской областями, а также над Калмыкией и Азовским морем.