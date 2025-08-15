Россия
07:39, 15 августа 2025

Жители сообщили об отражении атаки ВСУ на Калиннградскую область и сняли ее на видео

Появились кадры из Калининградской области, где жители сообщили о работе ПВО
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из Балтийска Калининградской области, где жители сообщали о возможной атаке беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах слышны звуки автоматных очередей, а в небе видны запускающиеся по целям снаряды. «Кто-нибудь скажет, что это?» — слышен голос за кадром.

Жители Калининграда сообщили о работе сил ПВО в ночь на пятницу, 15 августа. Официально власти ситуацию не комментировали. Известно, что в Калининградской области проходят учения по нанесению условного ракетного удара.

В сводке Минобороны России о ночных атаках ВСУ на регионы Калининградской области не значится. По данным ведомства, силы ПВО сбили 53 дрона над Курской, Ростовской, Самарской, Белгородской, Орловской, Брянской, Воронежской и Саратовской областями, а также над Калмыкией и Азовским морем.

    

