Американцы услышат звуки стрельбы на фоне встречи Путина и Трампа

Спецслужбы США «отработают угрозы» в Белом доме на фоне встречи Путина и Трампа

Секретная служба США начнет проведение плановых учений по отработке угроз в Белом доме в пятницу с 20:00 до 1:00 по местному времени. Это объясняется тем, что американский лидер Дональд Трамп находится за городом для проведения саммита с президентом России Владимиром Путиным, сообщает издание The Hill.

Как предупредили в спецслужбах, жители могут слышать имитацию стрельбы из Белого дома, поэтому не стоит тревожиться. Все дороги также будут открыты для проезда, однако некоторые тротуары вдоль комплекса Белого дома все же перекроют.

«Секретная служба выполняет двойную задачу: охранять президента и проводить расследования потенциальных угроз. Эти регулярные учения призваны поддерживать агентов в состоянии боевой готовности и бдительности в случае возникновения непредвиденных обстоятельств», — пишет издание.

Особое внимание к охране Трампа уделяют после покушения на него во время прошлогодней президентской кампании.

Вечером в пятницу, 15 августа, Путин встретился с Трампом в Анкоридже. Лидеры поприветствовали друг друга рукопожатиями, после чего отправились поближе к прессе, чтобы сфотографироваться. Трамп предложил российскому визави проехаться на его бронированном лимузине Cadillac, на что Путин согласился. Журналисты запечатлели, как главы сверхдержав общаются друг с другом на заднем сиденье авто и улыбаются. На момент написания материала саммит идет более двух часов.

