Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:18, 16 августа 2025Мир

Американцы услышат звуки стрельбы на фоне встречи Путина и Трампа

Спецслужбы США «отработают угрозы» в Белом доме на фоне встречи Путина и Трампа
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Секретная служба США начнет проведение плановых учений по отработке угроз в Белом доме в пятницу с 20:00 до 1:00 по местному времени. Это объясняется тем, что американский лидер Дональд Трамп находится за городом для проведения саммита с президентом России Владимиром Путиным, сообщает издание The Hill.

Как предупредили в спецслужбах, жители могут слышать имитацию стрельбы из Белого дома, поэтому не стоит тревожиться. Все дороги также будут открыты для проезда, однако некоторые тротуары вдоль комплекса Белого дома все же перекроют.

«Секретная служба выполняет двойную задачу: охранять президента и проводить расследования потенциальных угроз. Эти регулярные учения призваны поддерживать агентов в состоянии боевой готовности и бдительности в случае возникновения непредвиденных обстоятельств», — пишет издание.

Особое внимание к охране Трампа уделяют после покушения на него во время прошлогодней президентской кампании.

Вечером в пятницу, 15 августа, Путин встретился с Трампом в Анкоридже. Лидеры поприветствовали друг друга рукопожатиями, после чего отправились поближе к прессе, чтобы сфотографироваться. Трамп предложил российскому визави проехаться на его бронированном лимузине Cadillac, на что Путин согласился. Журналисты запечатлели, как главы сверхдержав общаются друг с другом на заднем сиденье авто и улыбаются. На момент написания материала саммит идет более двух часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Путина и Трампа завершились

    Путин заявил о необходимости обеспечить безопасность Украины

    Путин вновь напомнил о необходимости устранить причины кризиса на Украине

    Путин оценил отношения России с США при Байдене

    Путин назвал центральный вопрос встречи на Аляске

    Путин поприветствовал Трампа как соседа

    Встреча Путина и Трампа стала самой продолжительной за всю историю

    Путин оценил переговоры с Трампом

    Трамп пообещал выйти из переговоров по Украине при одном условии

    В российском регионе при атаке дронов ВСУ пострадал местный житель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости