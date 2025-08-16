Бывший СССР
Азаров счел историческим саммит на Аляске

Азаров: Встреча Трампа и Путина на Аляске стала историческим событием
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала историческим событием, считает бывший премьер Украины Николай Азаров. Свое заявление политик сделал в беседе с телеканалом «Россия 24».

«Я согласен с теми, кто называет эту встречу исторической. Это действительно так», — сказал Азаров, отметив, что руководители России и США не общались друг с другом четыре года.

По мнению политика, встреча Путина и Трампа прошла позитивно и конструктивно, а после нее американская и российская стороны приступят к реализации достигнутых договоренностей.

Азаров указал на то, что Трамп не мог сразу принять выдвигаемые Россией условия, поскольку на него оказывают давление европейские страны и западные военно-промышленные корпорации.

Встреча Путина и Трампа состоялась на Аляске в ночь на 16 августа.

До саммита Азаров заявлял, что сам факт предстоящей встречи глав России и Соединенных Штатов уже стал прорывом.

