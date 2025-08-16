Дочь Келлога возмутилась приемом Путина на Аляске

Дочь Келлога Моббс возмутилась приемом Путина на Аляске

Дочь спецпосланника президента США Кита Келлога Меган Моббс возмутилась приемом российского лидера Владимира Путина, однако позже удалила свое сообщение в социальной сети Х. На это обратило внимание украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Американских солдат в форме не следовало использовать для расстилания красной дорожки перед одним из наших главных противников. Точка. Ужасное решение, и тот, кто его принял, должен понести последствия», — написала Моббс, а затем удалила пост.

При этом она разметила публикацию в поддержку американского лидера Дональда Трампа, отметив, что приветствует его усилия по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Келлог хотел принять участие в саммите России и США на Аляске 15 августа, но его не включили в состав делегации.