Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:29, 16 августа 2025Интернет и СМИ

Дочь Келлога возмутилась приемом Путина на Аляске

Дочь Келлога Моббс возмутилась приемом Путина на Аляске
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: @mobbs_mentality

Дочь спецпосланника президента США Кита Келлога Меган Моббс возмутилась приемом российского лидера Владимира Путина, однако позже удалила свое сообщение в социальной сети Х. На это обратило внимание украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Американских солдат в форме не следовало использовать для расстилания красной дорожки перед одним из наших главных противников. Точка. Ужасное решение, и тот, кто его принял, должен понести последствия», — написала Моббс, а затем удалила пост.

При этом она разметила публикацию в поддержку американского лидера Дональда Трампа, отметив, что приветствует его усилия по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Келлог хотел принять участие в саммите России и США на Аляске 15 августа, но его не включили в состав делегации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве выступили против позиции Трампа по Украине

    Блогерша описала еду в Латинской Америке фразой «опасно для русского туриста»

    Жителей мегаполиса предупредили о повышенном риске смертельно опасного заболевания сердца

    Журова рассказала о значении встречи Путина и Трампа для российского спорта

    Два мирных жителя пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

    Политолог назвал одну деталь встречи Путина и Трампа

    Краткость встречи Путина и Трампа объяснили

    Дочь Келлога возмутилась приемом Путина на Аляске

    В Германии заявили о возможном выходе Трампа из переговоров по Украине

    Чиновника из приграничного региона России арестовали по делу о растрате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости