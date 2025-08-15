Мир
Стало известно о желании Келлога принять участие в саммите на Аляске

Келлог хотел принять участие в саммите на Аляске, но его не включили в делегацию
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог хотел принять участие в саммите России и Соединенных Штатов на Аляске 15 августа, однако его не включили в состав делегации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным европейского чиновника.

«Он надеялся быть там, и он должен был быть там», — подчеркнул собеседник телеканала.

Европейский чиновник выразил мнение, что отсутствие Келлога на переговорах является большой потерей на переговорах Москвы и Вашингтона. Источники CNN также отметили, что спецпосланник президента США может войти в состав делегации в случае организации трехсторонних встреч с представителями России и Украины.

15 августа Белый дом раскрыл состав американской делегации на переговорах России и США на Аляске. Сообщалось, что Соединенные Штаты представят госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

