Стало известно о желании Келлога принять участие в саммите на Аляске

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог хотел принять участие в саммите России и Соединенных Штатов на Аляске 15 августа, однако его не включили в состав делегации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным европейского чиновника.

«Он надеялся быть там, и он должен был быть там», — подчеркнул собеседник телеканала.

Европейский чиновник выразил мнение, что отсутствие Келлога на переговорах является большой потерей на переговорах Москвы и Вашингтона. Источники CNN также отметили, что спецпосланник президента США может войти в состав делегации в случае организации трехсторонних встреч с представителями России и Украины.

15 августа Белый дом раскрыл состав американской делегации на переговорах России и США на Аляске. Сообщалось, что Соединенные Штаты представят госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.