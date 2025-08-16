Европейский лидер рассказал о решающей фазе «игры за будущее Украины»

Премьер Польши Туск: Игра за будущее Украины и Европы вошла в решающую стадию

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что игра за будущее Украины вошла в решающую стадию. Комментарий политика по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа опубликован в соцсети X.

«Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу. (...) Поэтому сегодня так важно сохранить единство всего Запада», — написал он.

Туск добавил, что Путин на встрече с Трампом в очередной раз проявил себя как умный игрок.

Ранее лидеры стран Европейского союза опубликовали совместное заявление по итогам саммита на Аляске, в котором озвучили свои требования к урегулированию на Украине.