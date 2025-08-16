Индекс Мосбиржи упал после саммита на Аляске

Торги на Мосбирже открылись падением акций после встречи Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи упал на 2,3 процента, закрывшись на отметке 2950,89 пункта. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Отмечается, что динамику индекса Мосбиржи связывают с заявлениями, прозвучавшими на пресс-конференции после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита на Аляске.

Наибольшее падение показали «Юнипро» (-3,51 процента), ММК (-3,16 процента), НЛМК (-3,1 процента) и «Газпром» (-3,08 процента). В свою очередь, в ходе торгов подорожали Ozon (+0,72 процента) и «Абрау-Дюрсо» (+0,33 процента).

Ранее курс доллара в России превысил отметку в 80 рублей. Также вырос курс китайского юаня — согласно данным ЦБ, он изменился с 11,0940 до 11,1072 рубля.