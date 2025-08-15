Курс доллара в России вырос

Официальный курс доллара в России превысил 80 рублей

Курс доллара в России превысил отметку в 80 рублей. Официальный курс иностранных валют опубликовала пресс-служба Центробанка (ЦБ) РФ.

В пятницу регулятор обновил курсы валют на выходные и понедельник, 18 августа. Доллар укрепился к рублю — его стоимость выросла с 79,7653 до 80,0224 рубля.

Также вырос курс китайского юаня — согласно данным ЦБ, он изменился с 11,0940 до 11,1072 рубля. Официальный курс Банка России для евро на выходные-понедельник вырос с 93,0588 до 93,7094 рубля.

Экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев предположил, что снятие части антироссийских санкций в сфере финансов может повлиять на курс рубля. Если США снимут санкции, введенные против Московской биржи, колебания курса рубля станут не такими резкими.

«А если Америка разморозит наши резервы, их мало, там в основном в Евросоюзе, мы, соответственно, разморозим их инвестиции — здесь деньги пойдут в наши акции, и это сыграет в пользу рубля, и индекс Мосбиржи вырастет», — поделился Разуваев.

Результаты предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отразятся и на ситуации с курсом рубля, добавила аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева. Другими факторами, которые влияют на курс в ближайшее время, станут публикация статистики по экономическому положению Китая и динамика нефтяных котировок.