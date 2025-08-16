Из жизни
Меган Маркл уличила принца Гарри в ненависти к любимой еде богачей

Антонина Черташ
Фото: Nathalia Angarita / Reuters

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в новом трейлере своего шоу на платформе Netflix раскрыла неожиданную гастрономическую антипатию своего супруга принца Гарри. Об этом сообщает Marie Clair.

В проморолике ко второму сезону авторской кулинарной программы «С любовью, Меган» герцогиня Сассекская в разговоре с шеф-поваром Хосе Андресом уличила мужа в ненависти к любимой еде богачей: «Знаешь, кто не любит лобстеров? Мой муж». На что Андрес ответил: «И ты все равно вышла за него?»

Бывший королевский дворецкий Грант Харолд пояснил, что члены королевской семьи традиционно избегают морепродуктов. «Из-за риска отравления моллюски редко появляются в их меню», — отметил эксперт. Принц Гарри признавался, что предпочитает простые блюда вроде курицы-гриль. В 2023 году он рассказывал, что обожает традиционный английский завтрак, но без фасоли.

Лобстеры считаются деликатесом — средняя стоимость блюда в британских ресторанах составляет 50-80 фунтов стерлингов (5-9 тысяч рублей).

Премьера второго сезона шоу запланирована на сентябрь.

Ранее сообщалось, что Netflix подписал новый контракт с компанией Archewell Productions, основанной принцем Гарри и Меган Маркл. Как пишет Forbes, это произошло на фоне ожиданий ненавистников, что стриминговый гигант разорвет отношения с парой.

