Принц Гарри и Меган Маркл стали еще богаче вопреки ожиданиям ненавистников

Принц Гарри и Меган Маркл подписали новый контракт с Netflix

Netflix подписал новый контракт с компанией Archewell Productions, основанной принцем Гарри и Меган Маркл. Как сообщает Forbes, это произошло на фоне ожиданий ненавистников, что стриминговый гигант разорвал отношения с парой.

В понедельник, 11 августа, Netflix объявил о возобновлении творческого партнерства с принцем Гарри и его женой после истечения прошлого контракта на 100 миллионов долларов. По новому соглашению, которое, по данным New York Times, менее выгодно, Netflix получает преимущественное право на трансляцию контента, изготовленного Archewell.

Сообщается, что Netflix также инвестировала в As Ever — лайфстайл-бренд, который Меган Маркл основала в апреле. Она продает небольшие партии джема, чая, смесей для выпечки и других товаров. Меган Маркл утверждает, что использует все эти продукты на своей кухне в повседневной жизни.

Помимо второго сезона сериала «С любовью, Меган», премьера которого состоится в конце августа, Netflix анонсировал специальный праздничный эпизод, снятый в доме пары в Калифорнии. Соглашение также включает в себя экранизацию бестселлера «Встреть меня на озере» и съемки документального короткометражного фильма о детском доме в Уганде.

Archewell Productions также активно работает над другими проектами для Netflix, а As Ever планирует выпускать новые товары. Недавно в их линейке появилось розовое вино.

При этом в конце июля сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри не получат новый контракт с Netflix после провала их проектов. Шоу «С любовью, Меган» не вошло в топ-300 программ Netflix за первое полугодие 2025 года, а документальный фильм принца Гарри о поло занял лишь 3436-е место из 7 тысяч проектов.