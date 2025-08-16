Мир
Мелони рассказала о согласии Трампа с идеей о гарантиях безопасности для Украины

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Roberto Monaldo / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский глава Дональд Трамп разделяет идею о гарантиях безопасности для Украины на основе статьи 5 Устава НАТО. С таким утверждением выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Как уточнила политик, главным вопросом остаются гарантии безопасности. Этот аспект стал предметом наиболее интересных обсуждений в Анкоридже.

«В этой связи президент Трамп подтвердил итальянскую идею о предоставлении гарантий безопасности, вдохновленную статьей 5 Устава НАТО», — заявила Мелони.

Отправной точкой предложения является определение положения о коллективной безопасности, которое позволило бы Украине воспользоваться поддержкой всех ее партнеров, включая Штаты, добавила она. С предложением распространить ее условия о коллективной обороне на Украину без приема страны в альянс в свое время выступила Италия, напомнила премьер.

Статья 5 Устава НАТО касается коллективной обороны государств альянса.

Телефонный разговор Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими чиновниками состоялся 16 августа после завершения саммита главой РФ Владимиром Путиным на Аляске. По словам американского лидера, беседа прошла очень хорошо.

При этом накануне днем Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине будут предоставлены не в формате НАТО.

