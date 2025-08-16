На Западе рассказали о будущих гарантиях безопасности для Украины

NBC: Гарантии безопасности для Украины не включают членство в НАТО

Гарантии безопасности для Украины в рамках обсуждаемого мирового соглашения не будут включать членство в НАТО. Об этом информирует NBC News, ссылаясь на источник.

Подчеркивается, что данная позиция противоречит заявлению европейских лидеров. Политики настаивают, что Украине должно быть предоставлено право добиваться членства в альянсе.

Журналисты также уточнили, что переговоры по гарантиям безопасности для Украины начались на прошлой неделе. В них участвуют вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс, американский госсекретарь Марко Рубио и глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине будут предоставлены не в формате НАТО.

16 августа состоялся телефонный разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами после завершения саммита на Аляске с главой РФ Владимиром Путиным.