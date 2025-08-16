Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:00, 16 августа 2025Интернет и СМИ

На Западе заметили попытки Трампа впечатлить Путина

The Economist: Трамп пытался произвести впечатление на Путина в ходе встречи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sergey Bobylev / Sputnik / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп пытался произвести впечатление на российского коллегу Владимира Путина в ходе встречи на Аляске. Об этом пишет The Economist.

«Будучи настоящим шоуменом, Трамп позаботился о том, чтобы произвести впечатление на Путина», — отметило издание.

В материале подчеркивается, что самолеты лидеров России и США были припаркованы недалеко друг от друга, президенты спустились по трапам «почти одновременно». Издание также обратило внимание на их теплое рукопожатие и пролет американских бомбардировщиков B-2 в сопровождении четырех истребителей F-35. По мнению авторов, Трамп хотел таким образом «продемонстрировать военную мощь Америки».

Ранее истребители F-22 Военно-воздушных сил США сопроводили борт президента России по пути с Аляски.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским после встречи с Путиным

    Россияне начали скупать одну вещь из-за Лаврова

    Во Франции назвали встречу Путина и Трампа исторической

    В двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

    Раскрыты подробности экстренной встречи послов ЕС

    В России понадеялись на скорое завершение СВО

    В России ответили на сообщения о достижении воздушного перемирия на Украине

    Российские войска заняли населенный пункт в Днепропетровской области

    Мошенники начали подменять контакты в телефонной книге жертв

    Армия России заняла населенный пункт под Донецком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости