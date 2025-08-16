«Скрытые от любопытных глаз» истребители США сопроводили борт Путина по пути из Аляски

Истребители F-22 ВВС США сопроводили борт Путина по пути из Аляски

Истребители F-22 Воено-воздушных сил (ВВС) США сопроводили борт президента России Владимира Путина по пути с Аляски в Россию. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

Пресс-служба российского лидера опубликовала видео из самолета. На нем видно, как четыре истребителя держат строй рядом с президентским бортом. При этом они подлетели так близко, что можно разглядеть пилотов.

Ранее британский The Economist раскрыл, что президент США Дональд Трамп показал российскому коллеге F-22, которые обычно «скрыты от любопытных глаз». Пентагон столь ревностно следит за сохранением секретности этих истребителей, что однажды репортеру журнала пришлось отдавать снимки с запечатленными F-22 на проверку в Военно-воздушные силы США.