Economist: Трамп показал Путину «скрытые от любопытных глаз» истребители F-22

Президент США Дональд Трамп показал российскому коллеге Владимиру Путину истребители пятого поколения F-22, которые обычно «скрыты от любопытных глаз». Об этом пишет британский The Economist.

Во время визита на Аляску главы государств прошли мимо четырех боевых самолетов. При этом, отмечает автор статьи, Пентагон столь ревносто следит за сохранением секретности этих истребителей, что однажды журналисту пришлось отдавать снимки с запечатленными F-22 на проверку в Военно-воздушные силы США.

О том, что американская сторона поставила на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон четыре F-22 в преддверии саммита с участием Путина, стало известно вечером 15 августа. Позднее, когда президенты шли по красной ковровой дорожке к кортежу, над ними пролетело звено самолетов во главе с бомбардировщиком B-2 Spirit. В этот момент Трамп отсалютовал военным летчикам, поднеся правую руку к голове.