Трамп покажет Путину свои истребители

РИА Новости: США поставили четыре истребителя у места встречи Путина и Трампа

Американская сторона поставила четыре истребителя пятого поколения F-22 в преддверии саммита с участием президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщает корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о части аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где, вероятно, глава Белого дома поприветствует российского визави.

Сегодня, 15 августа, состоится встреча российского и американского лидеров на Аляске. Центральной станет тема урегулирования конфликта на Украине.

После встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, а также составов делегаций РФ и США пройдет пресс-конференция для журналистов, в рамках которой президенты смогут сделать заявление об итогах саммита. Ранее стало известно, что Трамп уже прибыл, чтобы встретить своего российского коллегу.