Фермер из Подмосковья заковал рабочего в цепи ради контракта с Минобороны

Фермер пытался выбить из работника долг с помощью контракта с Минобороны России

В Московской области задержаны три члена семьи фермеров, подозреваемые в похищении человека, избиениях и попытке насильно заставить его подписать контракт с Минобороны ради уплаты долга. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Их жертвой стал 42-летний Геннадий, который работал в деревне Кореньки на ферме у ее хозяйки Оксаны. Устная договоренность подразумевала зарплату, но вместо этого мужчина получал только еду и сигареты. Так и не дождавшись денег, в один день он продал 30 овец с фермы в счет накопившегося долга и скрылся.

Искать его не стали, но, поработав в других местах, Геннадий вернулся к Оксане. Та разрешила ему остаться, однако ночью на него напал муж Оксаны Сергей и ее двоюродный брат Михаил. Они вытащили Геннадия в подсобку, избили и начали допрашивать, кому он продал овец, угрожая скормить свиньям и перерезать ему вены, а после приковали к двери.

Оставшись один, мужчина освободился, сбежал и нашел другую работу. Вскоре там его тоже нашли и похитили, после чего избили сильнее и заставили на камеру рассказать, что он подписывает контракт с Минобороны. Выплаты с его карты должны были идти семье Оксаны. Похищением занимался Михаил с напарником, а приехавший позже Сергей с друзьями заявил Геннадию, что тот должен еще 10 миллионов рублей.

Когда все уехали, Геннадий опять сбежал, после чего он обратился в полицию. Следствие предъявило работодателям обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ — похищение человека и незаконное лишение свободы. Дело находится на контроле прокуратуры Московской области.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего фермера из Алтайского края, который похитил женщину и приковал ее цепью к дивану ради улучшения показателей работы.