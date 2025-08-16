«Начало большого и тернистого пути». Что политики и военкоры говорят об итогах саммита Трампа и Путина на Аляске

Медведев о саммите на Аляске: Глава Белого дома отказался от эскалации

На Аляске 15 августа прошла первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после избрания последнего на второй срок. Главной темой стал украинский конфликт. В итоге дипломатических прорывов не случилось, однако обе стороны оценили саммит позитивно. Российские политики и военкоры также остались в целом довольны результатами — отсутствием невыгодного России прекращения огня и новых угроз усилить санкции со стороны США. Что об этой встрече говорят российские политики и военкоры — в материале «Ленты.ру».

Медведев счел главным итогом возложение ответственности за урегулирование на Европу и Киев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал главным итогом возложение Россией и США ответственности за урегулирование украинского конфликта на Европу и Киев.

Главное: обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу Дмитрий Медведев заместитель председателя Совета безопасности России

Также, по его словам, важно то, что Москва и Вашингтон восстановили полноценный механизм встреч на высшем уровне, при этом саммит на Аляске доказал, что прямые переговоры президентов двух стран возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением СВО.

Медведев указал, что президент России лично и подробно изложил президенту США условия завершения конфликта на Украине, в то время как глава Белого дома отказался от усиления давления на Москву.

«По итогам почти что трехчасового разговора глава Белого дома отказался от эскалации давления на Россию. Во всяком случае пока», — написал он.

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

В Совете Федерации заявили о победе здравого смысла

По итогам переговоров на Аляске лидеров России и США можно говорить о победе здравого смысла, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Он отметил, что Москва призывала к этому еще с 2021 года, то есть до начала украинского конфликта.

Но тогда у власти был [Джо] Байден, и президент России абсолютно резонно напомнил, что будь тогда Трамп во главе США, вообще ничего бы не было. Не была бы эта история, спровоцированная предшественниками [Трампа]. И сейчас это было сказано буквально на весь мир Андрей Климов сенатор

Он также не исключил, что Путин и Трамп лично поговорят до конца текущего года еще раз — такая встреча возможна на международных мероприятиях, и она необходима, «чтобы принимать решения».

В свою очередь, сенатор Андрей Клишас указал, что встреча на Аляске подтвердила стремление России к долгосрочному и справедливому миру.

Задачи СВО будут выполнены либо военным, либо дипломатическим путем. Никакого «прекращения огня без всяческих условий» не будет, несмотря на то что фронт обрушается и российские войска освобождают все новые и новые территории. На повестке новая архитектура европейской и международной безопасности и все должны это принять Андрей Клишас сенатор

В Госдуме назвали саммит переходом к новому этапу в отношениях России и США

Председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что оба президента заявили о том, что встреча прошла продуктивно в плане подготовки будущих договоренностей по украинскому урегулированию.

Это не полный прорыв (его и не ожидали), но значимый поворотный момент и в вопросах восстановления взаимодействия между двумя ведущими ядерными державами, и в вопросах завершения конфликта на Украине. 10 из возможных 10, оценил итоги Трамп Леонид Слуцкий депутат Государственной Думы

При этом парламентарий подчеркнул, что Анкоридж вошел в историю как переход к новому этапу в российско-американских отношениях.

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Военкоры считают, что в Анкоридже «произошел перенос вины на хохлов»

Военный корреспондент Дмитрий Стешин, описывая атмосферу после завершения российско-американского саммита на Аляске, констатировал, что Европа и Британия «пока помалкивают, их демонстративно отчислили из этой пельменной». Также, по его словам, обращать внимание следует не на то, что было озвучено Путиным и Трампом после завершения переговоров, а на то, о чем они промолчали.

О чем-то важном договорились, но о чем — публично не сказали. Но, то, что в Анкоридже произошел перенос вины на хохлов — факт. Сейчас хохлы будут напоминать о себе всему миру, демонстрировать страдания и разорванные вавы, тем самым, загоняя себя еще глубже в отведенное им место Дмитрий Стешин военный корреспондент

Александр Коц назвал наивными ожидания того, что на Аляске мог быть найден рецепт быстрого мира, которого, по его словам, не существует в природе.

Но атипичная осторожность Трампа в оценках встречи и ее деталей говорит о том, что Путину удалось донести до него главное. Это не противостояние Камбоджи и Тайланда. Даже не конфликт Израиля и Ирана. Тут нет простого решения, которое бы позволило прийти к взаимовыгодному прекращению огня. Потому что это не просто региональный конфликт. Это противостояние двух мировых систем, глобальный цивилизационный спор, который практически перешел в экзистенциальную фазу Александр Коц военный корреспондент

По его словам, итоги переговоров на Аляске говорят о том, что «эскиз», договоренностей, который устроил обоих президентов за исключением пары моментов, о которых «расплывчато сказал Трамп», есть.

«Судя по тому, что он оценил встречу "на 10 баллов", не грозит новыми санкциями и не говорит обиженно, что его водят за нос, у президента США появилось понимание, что визит на Аляску — это только начало большого и тернистого пути», — полагает военкор.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Главным итогом саммита сочли твердость позиции России по «самому важному пункту»

Тем не менее, никакого прорыва на переговорах Путина и Трампа не случилось, констатировал Telegram-канал «Военный осведомитель, отметив при этом, что общение президентов прошло в доброжелательном и конструктивном ключе.

Похоже, что вновь договорились договариваться. Учитывая полярность позиций России и Запада — в этом ничего удивительного «Военный осведомитель» Telegram-канал

В свою очередь, писатель Роман Антоновский обратил внимание на то, что российская сторона не пыталась свести все к поиску «новых Минских соглашений или Хасавюрта». По его словам, об этом свидетельствует сам факт того, что Путин и Трамп не договорились по «самому важному пункту».