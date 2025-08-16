Мир
17:04, 16 августа 2025МирЭксклюзив

Политолог назвал главное отличие переговоров Путина и Трампа от прошлых встреч президентов

Политолог Суслов: Позиции Трампа в США стали сильнее перед встречей с Путиным
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Внутриполитические позиции президента США Дональда Трампа во время нынешней встречи с российским коллегой Владимиром Путиным оказались более сильными, чем во время переговоров прошлых лет. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«В отличие от своего первого срока, он [Трамп] сегодня находится в гораздо более сильной внутриполитической позиции», — подчеркнул эксперт.

Ранее на Трампа давили последствия Russiagate, обвинения в сговоре с Россией и даже сообщения о якобы его работе на Кремль. В результате после встречи с Путиным в Хельсинки в 2018 году ему пришлось отказаться от достигнутых договоренностей, напомнил политолог.

Однако теперь, по мнению эксперта, американский лидер, наоборот, выступает с позиции силы: его администрация доказала, что история с Russiagate была фальсификацией демократов.

Дмитрий Суслов также раскрыл будущее диалога по территориям на Украине. По его словам, Путин и Трамп уже могли обсуждать вывод украинских подразделений из Донецкой народной республики.

